شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قيود الارتفاع الخاصة بـ 12 قرية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن موافقة الجهات المختصة على تعديل قيود الأرتفاع المسموح به لـ 12 قرية هم المنصورية والشطب بمركز دراو، بجانب أدندان ودار السلام وبلانة بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى منيحة والعباسية وسبعة قبلي بمركز كوم أمبو، فضلاً عن القنان والحجز بحرى والشراونة والكلح غرب وذلك من إرتفاعات كانت تتراوح ما بين 3 إلى 6 متر لتصبح جميعها 12 مترًا.

واشار إلى أن الموافقة على تعديل قيود الأرتفاع لهذه القرى جاءت بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة عمليات القوات المسلحة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات من خلال التوسع الرأسى بدلاً من الأفقي .

وكشف محافظ أسوان عن أنه جارٍ إعداد وأعتماد باقى المخططات التفصيلية لمدن المحافظة من خلال التعاقد مع مكاتب إستشارية متخصصة ومعتمدة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.