شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 38 محضرًا تموينيا متنوعًا بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه بالتنسيق مع الدكتور تامر صلاح، وكيل أول وزارة التموين بالاقصر، تولي إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الاقصر شن حملات تفتيشية عل المخابز البلدية والمحال التجارية ومحال الجزارة وتم تحرير عدد 38 مخالفة تموينية على مدار شهر أبريل الماضي.

وأوضح «الهواري» في بيان، الثلاثاء، أن المحاضر عبارة عن 35 محضر تشمل 10 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 10 محاضر انتاج خبز ناقص عن الوزن القانونى، 4 محاضر توقف عن الإنتاج بدون عذر، 7 محاضر عدم نظافة، 3 محاضر عدم الاعلان عن مواعيد.. كما تم تحرير عدد 3 محاضر ضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومي.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بضبط مخالفات الاسواق وتمت اعمال الحملات تحت اشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية وعبدالرزاق عمر مدير الادارة التموينية بالمركز.