شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد شارع 306 ومقصد العائلة وحمام موسى في الطور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بمدينة طور سيناء تفقد فيها شارع 306 ومقصد العائلة وحمام موسى في إطار الجولات التفقدية المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء.

وتابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية لـ «مقصد العائلة»، المجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء، كامتداد له.

وأكد المحافظ أن تلك المشروعات توفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وإحياء التراث السيناوي، مضيفاً أن مقصد العائلة مكاناً ترفيهياً للعائلات بمدينة الطور.

وأوضح المحافظ إن «مقصد العائلة» يُقام على مساحة 5 آلاف و500 متر مربع، ويشتمل على ممشى، ومضمار للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، ومناطق ألعاب الأطفال، وأماكن للألعاب الترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من الأسر والعائلات، وأماكن جلوس عامة، ومناطق لتناول المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى وحدات بعدد 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار، ووحدة تحكم، ووحدتين آخرين، ودورات مياه، ومنطقة ملاهي متكاملة، ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.

كما تفقد المحافظ، أعمال رصف طريق حمام موسى بطول 3.2 كم بتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء.

تفقد المحافظ أعمال النظافة ورفع الكفاءة لحمام موسى لاعادة تشغيله للجمهور أهالي طور سيناء والزائرين .وقال المحافظ إن طريق حمام موسي سيكون نقلة نوعية وحضارية كبيرة في الارتقاء بمنظومة الطرق الجاري تنفيذها، ورفع كفاءتها بمدينة طور سيناء، لكونه أهم الطرق التي تسهل حركة السيارات والمركبات، لأنه يربط ميدان النصر بكورنيش طور سيناء وواحة حمام موسى، مرورًا بشارع الشهيد أحمد حمدي الذي يؤدى إلى مدينتي شرم الشيخ وأبورديس، موضحًا أنه جرى تصميم الطريق في ااتجاهين، حارتين يمين وحارتين يسار ويتوسطها جزيرة، وممشى على جانبي الطريق وتزويده بزراعة أشجار النخيل وأعمدة إنارة حديثة.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية اللواء ايمن الشريف السكرتير العام، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس حازم يوسف رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، وعدداً من القيادات التنفيذية.