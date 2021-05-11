شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف القليوبية تعلن الطوارئ وتخصص 2200 مسجد لصلاة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها من أول شهر رمضان وحتى الرابع عشر من مايو الجمعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه تم تجهيز 2200 مسجد على مستوى المحافظة لصلاة العيد، وتخصيص إمام وعمال لكل مسجد للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.

وأضاف أبوالسعود أنه تم التشديد على عدم السماح بدخول الأطفال مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكل مصلى، مع ضرورة اصطحاب المصلى الشخصي أيضا، وذلك من باب الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع في ظل ارتفاع نسبة الإصابة اليومي هذه الفترة، وذلك في ظل استمرار عملية النظافة والتعقيم بجميع المساجد استعدادا لاستقبال المصلين يوم العيد.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بأن لاتزيد مدة تكبيرات العيد عن سبع دقائق ولا تزيد الخطبة والصلاة على عشرة دقائق حتى لا تطول فترة التجمع أكثر من اللازم بما يساعد على نشر العدوى.

ووجه وكيل الوزارة، جميع الإدارات والمفتشين بالمرور ليلة العيد عند غروب شمس آخر يوم في رمضان بالمرور بجميع الأماكن لرصد أي محاولة لإقامة ساحات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بهذا العمل المخالف لتعليمات ديننا والقوانين المنظمة لهذا الأمر.