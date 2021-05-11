شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة قرارات في أسوان قبل العيد: ممنوع زيارة المقابر والحدائق وأماكن الترفيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء اشرف عطية محافظ أسوان اتخاذ حزمة من الإجراءات الإستثنائية لإستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لإحتواء فيروس كورونا للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ومنها وقف الأجازات للقيادات المحلية ومتابعة الأداء في الشارع الأسوانى على مدار الساعة ، مشدداً علي غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والأماكن الترفيهية من الملاهى خلال أيام العيد ، بجانب منع التجمعات لأداء صلاة العيد بالساحات المفتوحة وزيارة المقابر ، وأيضاً سباقات الهجن والمرماح والرحلات النيلية والمزارات السياحية ، بالإضافة إلى تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى فتح غرفة العمليات الرئيسية على مدار ألـ 24 ساعة لتلقى أي بلاغات من المواطنين عند حدوث أي تجمعات أو تزاحم مع أستقبال الشكاوى المتعلقة بالمرافق العامة والنظافة ومتابعة حالات كورونا ، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لتوافر السلع الغذائية والأساسية والبترولية المختلفة ، علاوة على رفع درجة الإستعداد بمرفق الإسعاف والمستشفيات .