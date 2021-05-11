شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يوجه بمتابعة معدل استهلاك الأكسجين في مستشفى ههيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، جولة مرورية على الأقسام الطبية بمستشفي ههيا المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل بها، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

وتأكد وكيل الوزارة من حضور القوى البشرية من الأطباء وهيئة التمريض، وارتداءهم الواقيات الشخصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفي، وتفقد وكيل الوزارة مركز ههيا للحروق والجرحات التكميلية، وقام بالمرور على العناية المركزة لمرضي الحروق، والتأكد من ذوي المرضي بأن كافة الخدمات الطبية تقدم لذويهم مجاناً ورضاهم عن الخدمة المقدمة، موجهاً مدير المستشفي ومدير مركز الحروق بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

كما كلف وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجي بتوفير جهاز تنفس صناعي للعناية المركزة لمرضي الحروق بالمستشفي، ووجه بتكثيف عمل اللجان المشكلة لمتابعة استهلاك الأكسجين للمرضي، وجلسات العلاج الطبيعي لمرضي العزل والعنايات المركزة، مع تكثيف أعمال التطهير والتعقيم والجرد اليومي لكافة الأقسام الطبية وغير الطبية بالمستشفي، كما تفقد أعمال التطوير والتوسعة الجارية بقسم التعقيم الجديد بالمستشفي، ووجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال لنقل وحدة التعقيم بالمكان الجديد.