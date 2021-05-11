شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس: مفاوضات سد النهضة تحتاج إلى صبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أزمة سد النهضة تدعو للقلق، لكن المفاوضات تحتاج إلى صبر، وعلى الشعب المصرى أن يثق فى قيادته السياسية.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية والحيوية بهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، أمس، أن الحفاظ على حقوق مصر فى مياه نهر النيل أمر لا يمكن لأحد تجاوزه أو التفريط فيه، لكن يجب ألا نتعجل، فكل شىء له ترتيبه وتدابيره، والتفاوض عملية شاقة وصعبة، ونحن نضغط، وكما رأيتم استقبلنا الفترة الماضية المبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى جيفرى فيلتمان، وكذلك الرئيس الكونغولى فليكس تشيسكيدى، رئيس الاتحاد الإفريقى، لبحث مسألة سد النهضة.

وتابع: «أعلم أن الشعب المصرى يشعر بالقلق وأنا كذلك، وهذا طبيعى، لكن يجب أن تتأكدوا أن مسار التفاوض يحتاج إلى صبر وتأن، ولا يجب استعجال النتائج، لكن يجب أن تكونوا واثقين فى بلدكم وفى قدرته»، مضيفًا: «إن الجهود والحركة مستمرة من أجل الوصول إلى حل لهذه المسألة الحساسة والمهمة جدًّا جدًّا».

وقال، مخاطبًا الشعب المصرى: «إن القلق الذى تشعرون به مقدر ومشروع.. وأنا سعيد به لأن اهتمامكم ببلدكم أمر رائع، لكن تأكدوا أن حقوقنا لن يتم التفريط فيها».

وأوضح أن «ما عُرض، أمس، من العمل على تحسين حركة المجرى الملاحى فى الجزء الجنوبى الذى حدثت فيه مشكلة (السفينة البنمية)، وهى وصلة الـ50 كيلو الأخيرة، سواء الـ10 كيلو مترات الموجودة داخل البحيرات المُرة أو على امتداد الجزء الآخر حتى خليج السويس»، وتابع: «أتمنى أن تقوم هيئة قناة السويس بهذا العمل، فتوجد لدينا كراكات كبيرة وعملاقة وهناك كراكة ستنضم للأسطول، أغسطس المقبل».

الرئيس يتابع المشروعات الجديدة بالهيئة

وأكد أنه سيتم تطوير المنطقة الجنوبية من المجرى الملاحى لقناة السويس خلال 24 شهرا بإمكانيات وموارد هيئة القناة، ودعا القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة فى إنشاء الأسطول المصرى للصيد وبأحدث التجهيزات التكنولوجية حتى يكون قادرًا على الصيد فى مياهنا الإقليمية والمياه الدولية.

وأشاد الرئيس بمحتوى الدراما المصرية التى قدمت خلال شهر رمضان، والتى تناولت أحداثًا كثيرة وفترات صعبة تجاوزناها فى تاريخ مصر بفضل تضحيات الشعب المصرى.

وقال «إن كل أسرة قدمت شهيدًا فى قطاعات الدولة سواء من الجيش، الشرطة، القضاء، والمساجد والكنائس شاركت وقدمت ثمنًا تم تسديده لمكافحة الإرهاب الذى تحدثنا عنه من قبل». وأكد الرئيس أنه بفضل التضحيات سينتهى هذا الأمر وتتحسن الأمور و«سيأتى علينا وقت ليس بعيدًا، نؤكد فيه أن هذا الأمر تم تجاوزه تمامًا».

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: «بدأنا بتطوير 10 جراجات بحرية فى القناة الأصلية والجديدة مخصصة لانتظار السفن فى حالات الطوارئ بما لا يعيق حركة الملاحة، بالإضافة إلى إنشاء 37 قيسون لرباط السفن بمنطقة البحيرات المرة.