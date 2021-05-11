شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: وصول 1.7 مليون جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة استقبال 1.7 مليون جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا ضمن حصة مصر من كوفاكس. وقالت الوزارة، فى بيان، إنه تم التعاقد على 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسى، ومن المتوقع وصول الدفعة الأولى خلال مايو الجارى، على أن تتوالى الدفعات.

فى سياق متصل، ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت وزارة الصحة، أمس، 1150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة، وذلك مقابل 1138 إصابة و59 وفاة أمس الأول، وبذلك يصل إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد إلى 238560، من ضمنهم 177440 حالة تم شفاؤهم، و13972 حالة وفاة.

فى سياق متصل، واصلت الأطقم الطبية فى المحافظات، أمس، تطعيم المواطنين، وتكثيف حملات التوعية بالفيروس فى جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته.

وشهدت محافظة البحر الأحمر الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع الفندقى بالمحافظة، وقال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تطعيم 37565 شخصًا من العاملين بالقطاع الفندقى، مضيفًا أنه يتم حاليًّا تطعيم العاملين بشركات السياحة، كما انتهت مديرية الصحة من تطعيم قساوسة كنيسة الأنبا شنودة بالدهار بالغردقة ضد فيروس كورونا، حيث حصل الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، وقساوسة مجمع الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر على الجرعة الأولى من اللقاح.

وفى شمال سيناء، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء فتح مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا فى مستشفى الشيخ زويد المركزى، وأكدت المديرية، فى بيان لها، توافد المواطنين لتلقى اللقاح.

عالميًا، حقق متوسط الإصابات فى الهند مستوى قياسيًا جديدًا، حيث وصلت الإصابات اليومية إلى ما يقرب من 330 ألف حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات ليصل إلى 3876 حالة، وتظهر الإحصاءات أن الهند تتصدر دول العالم من حيث المتوسط اليومى المعلن لعدد الوفيات الجديدة، إذ تشهد ثلث الوفيات العالمية المعلنة يوميا.