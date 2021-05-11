شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مهلة تسليم استمارات «الثانوية» وامتحانات النقل التكميلية 18 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم، جميع المديريات التعليمية، بانتهاء المهلة المخصصة للمدارس الثانوية بتسليم استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن 10% فقط من المدارس التزمت بتسليم هذه الاستمارات للعام الدراسى 2020 /2021 إلى لجان النظام والمراقبة، وأن «المديريات» والمدارس المخالفة ستتعرض للمساءلة القانونية.

كما أعلنت الوزارة عقد الامتحان التكميلى لطلاب صفوف النقل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة. وحددت «التعليم» فئات الطلاب الذين يحق لهم أداء الامتحان التكميلى، وهم الذين تخلفوا عن أداء أى من امتحانات شهرى مارس وأبريل بصفوف النقل «من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى»، أو مَن تخلف عن امتحان شهر أبريل «بالنسبة للمرحلة الثانوية»، وكذلك الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلى فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة، وفى زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد ثلاث مواد فى اليوم الواحد.

وتابعت الوزارة: فى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلى يعقد للطالب امتحان دور ثان فى مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.

انتهت الإدارات التعليمية والمدارس من وضع الأسئلة الخاصة بالامتحان التكميلى لصفوف النقل للبدء فى طباعتها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، كما تم الانتهاء من تجهيز وطباعة جداول الامتحانات والإعلان عنها داخل المدارس.

وأصدر مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قرارًا ببدء الامتحانات التكميلية لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى بمدارس تعليم الجيزة، خلال يومى 18 و19 مايو الجارى، كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى خلال الفترة من 18 حتى 22 مايو الجارى، وذلك بناء على الكتاب الدورى رقم 10 و11 بشأن الضوابط العامة لإنهاء إتمام الفصل الدراسى الثانى.