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شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 19 يوينو وتنتهى 1 أغسطس.. ننشر جدول امتحانات الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2020-2021، حيث كان قد حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الدور الأول، لتنطلق يوم 19 يوينو وتنتهى يوم 1 أغسطس، على أن تبدأ امتحانات الدور الثانى للثانوية يوم 4 سبتمبر وتنتهى يوم 13 سبتمبر.
وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، علي أن يمتحن طلاب القسم الأدبي في يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى.
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية