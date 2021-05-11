شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: التفاوض بملف سد النهضة يحتاج الصبر والتأنى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها،الرئيس السيسى يؤكد خلال افتتاحه عددا من مشروعات التطوير فى هيئة قناة السويس: التفاوض بملف سد النهضة يحتاج الصبر والتأنى.. حقوقنا المائية مش ممكن حد يتجاوزها.. وثقوا فى الله وفى بلدكم وفى قدرتها.. موارد قناة السويس كافية لتنفيذ مشروعات التطوير.. تكلفة أسطول الصيد 2 مليار جنيه والمركب فيه محطة تحلية ورادار ومجهز للعمل فى المياه الإقليمية.. القطاع الخاص جزء أصيل من الوطن ومرحب به للمشاركة بالمشروعات اللى إحنا بنعملها.



واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. ـ الرئيس السيسى يؤكد خلال افتتاحه عددا من مشروعات التطوير فى هيئة قناة السويس: التفاوض بملف سد النهضة يحتاج الصبر والتأنى.. حقوقنا المائية مش ممكن حد يتجاوزها.. وثقوا فى الله وفى بلدكم وفى قدرتها

ـ نواصل الجهد والحركة حتى نصل إلى حل لهذه المسألة وقلق المصريين مشروع





ـ موارد قناة السويس كافية لتنفيذ مشروعات التطوير.. تكلفة أسطول الصيد 2 مليار جنيه والمركب فيه محطة تحلية ورادار ومجهز للعمل فى المياه الإقليمية.. القطاع الخاص جزء أصيل من الوطن ومرحب به للمشاركة بالمشروعات اللى إحنا بنعملها

ـ دراما رمضان تناولت قضايا كثيرة عايشناها فكرتنا بأيام صعبة ومرت بفضل الله ثم تضحيات شعب مصر.. وكل التحية لأسر الشهداء والمصابين



ـ الفريق أسامة ربيع يستعرض أمام الرئيس جهود تطوير الهيئة: قناتان بطول 10 كيلو فى البحيرات المرة وتوسعة أخرى للقناة ـ الفريق أسامة ربيع يستعرض أمام الرئيس جهود تطوير الهيئة: قناتان بطول 10 كيلو فى البحيرات المرة وتوسعة أخرى للقناة



