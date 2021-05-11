شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ استعدادًا لـ«عيد الفطر».. والصلاة ١٧ دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وتقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأطيب التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإلى الشعب المصرى، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبات على أمتنا الإسلامية بكل الخير والأمن والسلام.

وأعرب شيخ الأزهر فى هذه المناسبة المباركة عن أمله فى أن يعم السلام كل دول العالم، وأن ينعم الجميع بالأمن والاستقرار والسلامة من الجوائح، وأن تمر هذه المناسبة المباركة على أبناء الشعب الفلسطينى الصامد وهم فى أمن وأمان وسلام من إرهاب صهيونى أبى أن يحيا إلا على حقوق ودماء الأبرياء.

ودعا شيخ الأزهر إلى اغتنام فرحة العيد بإدخال الفرح والسرور على غير القادرين والمستضعفين والمحتاجين.

ومن جانبه، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات، طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى، وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وأكد عبدالغفار توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية، مشددا على تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التى على رأس العمل خلال فترة العيد.

فيما كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعداد للقصوى بكل القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، للحد من زيادة أعداد الإصابة، فى إطار استعدادات وزارة التنمية المحلية والمحافظات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر، وكذا الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أى تجمعات للمواطنين بها، مشيرا إلى إلغاء الإجازات للقيادات المحلية، ورفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات، والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أى نواقص فى الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال إجازة العيد، مع أهمية متابعة مواقف السيارات «النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص» لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.

وشدد «شعراوى» على ضرورة القيام بحملات يومية على المحال والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، وضبط أى مخالفات حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر، وفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، والتواصل على مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة لمتابعة أى مستجدات، وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولًا بأول.

وجدد «شعراوى» التأكيد على أهمية عدم التهاون مع مخالفى الإجراءات الاحترازية لكورونا، خاصة عدم ارتداء الكمامات الواقية، والاستمرار فى الحملات اليومية لقيادات المحليات من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بالغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً حتى 21 مايو الجارى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والكافيهات التى تقدم الشيشة للمترددين عليها.

وأشار إلى أن نواب المحافظين سيتابعون بصفة دورية تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير المخالفات لغير الملتزمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات «الديليفرى» للمنازل بعد هذا التوقيت، مع الحظر الكامل لإقامة أى مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية.

وأوضح الوزير أنه خلال إجازة العيد سيتم الحد من استخدام الحافلات الجماعية وأتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية، والسماح بصلاة العيد والتعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بها فقط فى المساجد التى تقام فيها حاليًا صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية التى تتم فى صلاة الجمعة، وأيضًا مع حظر اصطحاب الأطفال.

وقال وزير التنمية المحلية إن تلك الفترة تتطلب من جميع المواطنين الحرص الكبير على الالتزام بكافة الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا والحد من انتشار هذا الوباء.

وعقد المحافظون عدة اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية للتأكد من جاهزية هذه الجهات والتعامل مع الأحداث الطارئة، كما تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية بالشرقية لاستقبال عيد الفطر.

وأعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والأحياء والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر، مع المتابعة المستمرة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد.

فى الإسكندرية، أنهت مديرية التموين استعداداتها لاستقبال العيد بطرح كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال محمد سعد الله، وكيل الوزارة، إن الاستعدادات جاءت على عدة محاور، من بينها تشديد الرقابة والمتابعة لأعمال المخابز البلدية أثناء الإجازات وإحكام الرقابة، والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية، وإعلان الأسعار وتطبيق الاحترازات الصحية، وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

وفى الشرقية، رفعت المحافظة درجة الاستعداد للقصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، استعدادًا لاستقبال العيد وحرصًا على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم ونشر الأمن والأمان فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التى تمر بها البلاد، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشاره.

وفى سوهاج، قال المحافظ اللواء طارق الفقى، إنه أصدر قرارا بوقف الإجازات لرؤساء مجالس المدن والقرى ومديرى المديريات بالمحافظة طوال أيام العيد، موجها بالحد من التجمعات والاختلاط للوقاية من انتشار «كورونا».

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية للمراكز والقرى لمتابعة استعدادات الجهاز التنفيذى للعيد، ومتابعة تطبيق كل الضوابط والتعليمات التى أكدها مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية خلال فترة العيد للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وفى الأقصر، وجه المحافظ المستشار مصطفى ألهم، رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمديريات الخدمية برفع درجة الاستعداد للقصوى لكافة القطاعات بالمحافظة، للاستعداد لعيد الفطر المبارك والتشديد على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفى شمال سيناء، أعلنت مديرية التموين عن ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية ومستلزمات العيد فى مختلف أسواق المحافظة، استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وقال علاء الدين سمرى، مدير عام المديرية، إنه يوجد مخزون استراتيجى من السلع الأساسية سواء الدقيق أو السكر أو الزيت أو الأرز أو المسلى يكفى لفترة طويلة، فضلا عن تعزيز الأرصدة بصورة مستمرة.

وفى السويس، وجه المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر، مدير المرور بتكثيف الدوريات والتواجد بالشوارع والنقاط، وتكثيف التواجد بالطرق الرئيسية التى تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، وبخاصة طريق السخنة. وشدد المحافظ على شرطة المرافق بالتعامل الفورى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومنع أى اعتداء على الأراضى ووقف البناء العشوائى أثناء إجازة العيد.

وفى البحر الأحمر، قال الدكتور محمود الشيمى، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، إنه تم تحديد 215 مسجدًا من المساجد الكبرى لإقامة صلاة عيد الفطر بها فى مدن محافظة البحر الأحمر السبع. وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر أنه تم تخصيص 105 مساجد لصلاة العيد بمدينة الغردقة، و18 مسجدًا برأس غارب، كما تم تحديد 30 مسجدًا بسفاجا، وتحديد 41 بمدينة القصير، و10 بمرسى علم، و11 بالشلاتين، و8 مساجد بحلايب.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن تم إخطار الأئمة بتعليمات الوزارة بتطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة، منها فتح المساجد قبل التكبير بـ 10 دقائق والتكبير لمدة 7 دقائق والخطبة 10 دقائق والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وكذلك ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد.