شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تغلق المحميات المركزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قرارًا بإغلاق المحميات الطبيعية المركزية، بالإضافة إلى منع الرحلات والتجمعات بمحميات البحر الأحمر خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا بكافة أنحاء البلاد.

وأكدت على استمرار العمل والسماح بمحميات البحر الأحمر بالزيارات لمراكب الركوب بالأجر والنزهة الخاصة والسفارى لتنفيذ رحلات الغوص والسنوركلينج، بالإضافة إلى الزيارات الأرضية بوسائل النقل الخاصة وزيارات الأفواج السياحية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل شركات السياحة المنظمة.

وشددت على تطبيق قواعد الإجراءات الاحترازية من قبل المشغلين وحصولهم على صلاحية بالعمل بالإجراءات المتبعة، ومنها إجراء التحليل pcr لكافة الأفواج السياحية القادمة من الخارج، مع تطبيق بروتوكولات التأمين ضد الإصابة من جانب الشركات، لضمان سلامة الزائرين حتى عودتهم إلى دولهم دون إصابة. وأوضحت الوزيرة أن تلك القرارات يتم العمل بها فى الفترة من 12 إلى 16 مايو الجارى للحد من التجمعات المحتملة للحفاظ على صحة المواطنين، نظرا لما تشهده المحميات من إقبال كبير فى ذلك الوقت من كل عام من الزوار للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

وأشارت إلى متابعة تطبيق القرار بالمحميات والإجراءات الاحترازية بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشدة المواطنين بالحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة كانت قد أصدرت عدة أدلة إرشادية خاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات، والتى تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى، بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها.