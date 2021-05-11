شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يراجع مع القيادات الأمنية خطط تأمين احتفالات «العيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على ضرور متابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا، بمنتهى الجدية والالتزام، دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما وجه بأهمية مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، ولاسيما للمواقف الطارئة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع مساعدى الوزير والقيادات الأمنية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.

وقدم «توفيق» التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية. وتابع، عبر (الفيديو كونفرانس)، مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد، موجهًا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر.

ووجه بتكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع ارتيادها من قِبل المواطنين، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

وأكد «توفيق» أن رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم، مؤكدا أهمية الدور الذى يضطلع به المواطنون فى دعم ومساندة الجهود التى يبذلها رجال الشرطة لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار. وشدد الوزير على ضرورة اليقظة الأمنية والانتشار الأمنى المكثف لتأمين كل المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

كما أكد وزير الداخلية التواجد الأمنى الميدانى الفعال لكل المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.