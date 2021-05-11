القوات المسلحة تحتفى بأسر الشهداء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتنفيذ عدد من الزيارات لمنازل أسر الشهداء بعدد من محافظات الجمهورية وتقديم الهدايا العينية والمادية المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك، في ظل الإجراءات الإحترازية التي تتبعها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة إنتشار فيروس كورونا .من جانبهم عبر أسر الشهداء عن عميق إمتنانهم للجهود التي تبذلها الدولة المصرية التي لاتنسى أبداً أبنائها من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن إستقراره وسلامة أراضيه .

تأتى تلك الزيارات تأكيداً على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء في كافة الإحتفالات والمناسبات، وتأكيداً على المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه أبنائها ممن قدموا أرواحهم فداءاً للوطن.

القوات المسلحة تحتفى بأسر الشهداء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

القوات المسلحة تحتفى بأسر الشهداء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك