شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 8 طن مخلفات وقمامة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة نظافة شاملة، بامتداد شارع صلاح سالم الغربي وتفرعاته بمنطقة حي وسط بمدينة الأقصر.

وأسفرت الحملة عن رفع 8 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالشارع، وذلك بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة، وبمشاركة رجال حي وسط، والمتابعة الميدانية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ..