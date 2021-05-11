شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنوفية تُكرم 18 متسابق من حفظة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم لعام 2021م من العاملين بالشركة وأبنائهم والتي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة.

وأشار إلى أنه تم تكريم 18 متسابقا بينهم 8 من المتسابقين، أتموا حفظ القرآن كاملا و5 نصف القرآن الكريم و5 ربع القرآن الكريم.

وأعرب عن سعادته بتكريم حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم ودعمه الكامل لهم وتقدم بالتهنئة للعاملين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفى نهاية الحفل، تم تكريم الفائزين بالمسابقة التي تم الإعلان عنها في المستويات الثلاثة، ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم في حفظ كتاب الله.