شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخريطة الترفيهية لوزارة الثقافة خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الثقافة، عن تنظيم البيت الفنى للمسرح، 10 عروض مسرحية تقام بالقاهرة والإسكندرية، ابتداءا من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ العروض في تمام السادسة، وهو ما يعنى انتهائها قبل التاسعة.

وتقدم فرقة المسرح القومي عرض «المتفائل» بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، عن نص «كانديد» لفولتير، ومن إخراج إسلام إمام على المسرح القومي بالعتبة، بينما تفتتح فرقة مسرح الطليعة عرض «الصندوق» عن قصة «أحلام الدمى» لـ طه سادات، من تأليف وأشعار محمد زناتي، بطولة ياسر الطوبجي، ناصر شاهين، طه خليفة، أميرة عبدالرحمن، ومن إخراج رضا حسنين، وذلك بقاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة في السابعة مساء.

وتفتتح فرقة مسرح الغد بالتعاون مع فرقة مسرح الطليعة عرضها الجديد «طقوس العودة» بطولة ماهر محمود، نجلاء يونس، إعداد وإخراج سعيد سليمان، وذلك في السادسة مساء على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، بينما تقدم عرض «صاحب مقام» تأليف مسعود شومان، بطولة أحمد مجدي، محمود الزيات، هبة قناوي وإخراج عادل حسان على المسرح العايم الصغير بالمنيل ابتداء من ثالث أيام العيد.

أما للأطفال فتقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض «رحلة الزمن الجميل» تأليف وأشعار يحيي زكريا، موسيقي وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، العرض فكرة وإخراج محمد نور، على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، وتقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض «القطط» بطولة سيد جبر، جلال عثمان، عايدة غنيم، وائل ابراهيم، تأليف وأشعار صفوت زينهم واخراج صفوت صبحي، وذلك في السابعة مساء على مسرح متروبول بالعتبة.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم بالتعاون مع فرقة المسرح الحديث عروض «ليالي سيد درويش» و«أحلام شتوية» على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

وفي الإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض «قاع» نتاج ورشة «نجوم المستقبل» بالفرقة تأليف محمود محسن، إخراج محمد مرسي، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.

كما تقدم الفرقة عرض «حكايات الصياد وأمير البحار» من بطولة خالد خليفة، إبراهيم الملاح، ميدو بريقع، مهند مختار، سلمى جابر، تأليف وإخراج إيهاب مبروك، وذلك في السادسة مساء على مسرح بيرم التونسي .

فيما تنطلق عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أول ايام عيد الفطر المبارك حيث تقدم مسرحية الاطفال «على بابا والأربعين حرامى» على مسرح البالون في الرابعة عصرا

وتعرض مسرحية «ألمظ وسي عبده» بطولة مروة ناجى، وائل الفشنى، حسن العدل، لبنى الشيخ، اميل شوقى، محمد طلبة، محمد حسن، تأليف مصطفى سليم وإخراج مازن الغرباوي ضعلى مسرح البالون بدء من ثاني ايام عيد الفطر المبارك.

وبقاعة صلاج جاهين على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون تعرض مسرحية «التغريبة بنت الزناتى» المستوحاة من السيرة الهلالية بطولة فاطمة عادل، محمد حفظي، أحمد شومان، أحمد عصمت، سارة مصطفى، أحمد يحيي، ميدو ادم، عبدالباري سعد، محمد علاء، هدي عبدالعزيز، هاني عبدالهادي، أحمد مهدي، نادين العمروسي، هبة سليمان، كيروجراف مناضل عنتر، موسيقي وألحان هاني عبدالناصر، سينوغراغيا عمرو الاشرف، تأليف بكرى عبدالحميد وإخراج منار زين وذلك في السابعة مساء.

كما يقدم السيرك القومي بالعجوزة اعتبارا من اول ايام عيد الفطر حفلين في الرابعة عصرا والسادسة مساء وتنطلق عروض سيرك 15 مايو الساعة السادسة مساء.

أما بالنسبة لباقي محافظات مصر والتى تعتمد في الفعاليات المقدمة اليها على الهيئة العامة لقصور الثقافة، فقد قدمت الهيئة برنامجا فنيا يعرض اليكترونيا عبر منصاتها على الانترنت ووسائل التواصل الإجتماعي.

يضم عروض مسرحية لفرق الهيئة في القاهرة والمحافظات، عروض من ورش ابدأ حلمك المرحلة الأولى، أفلام تسجيلية من ملتقى أهل مصر لدمج أطفال الحدود وإتاحة اعداد للتحميل من مجلات قطر الندى للأطفال والثقافة الجديدة .

وعن عروض الأطفال يقدم المركز القومي لثقافة الطفل على قناته باليوتيوب وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك العديد من الفعاليات الموجهة لتهذيب وتثقيف النشء.

وتشمل برامج الأراجوز يعظ، العيد فرحة، حكاية وجبة كحك العيد، مسرحية الأراجوز الكسلان، لقاء الأدباء، حل فوازير لولو ومورا، خد العيدية من أبلة عطية، من زمان ويستعرض مظاهر الاحتفال بالعيد في مختلف العصور، عباقرة ذوي الهمم «العيد في عيونا»، عرض للفنون الشعبية لفرقة الحديقة، أغنية أراجووووز، ورشتنا من بيتنا هدية العيد «وردة بالورق»، إبداعات الأسر «عيدنا في بيتنا»، أغنية مصر تستحق، اعرف تاريخك «مراسم العيد»، عرض الساحر، مسرحية الفيل المتمرد، البلياتشو من عالم ديجا، إبداعات الشباب .

وتقول الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أنه تم إعداد برنامجا متنوعا وثريا للاحتفال بعيد الفطر المبارك يشمل بث الكتروني ضمن مبادرة الثقافة بين ايديك وعروض حية في المسارح والمناطق المفتوحة، وذلك لاهمية دور الإبداع في تنمية وعى الإنسان وبناء المجتمع، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية