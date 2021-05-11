شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1000 قطعة ملابس للعيد على الأطفال الأيتام في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة تكافؤ الفرص، ومديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة بوابتك للخير، بتنفيذ مبادرة «فرحهم بالعيد» التي تستهدف توزيع ملابس جديدة على الأطفال المستحقين لرسم البسمة على وجوههم في عيد الفطر المبارك.

وأوضحت نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أن التعاون في هذه المبادرة يتم سنويا بناء على توجيهات محافظ الأقصر، وحرصا منه على سعادة الأطفال، مشيرة إلى أنه تم توزيع 1000 قطعة ملابس على الأطفال الأيتام وأبناء الأسر المستحقة والعمالة الغير منتظمة التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا على مستوى مراكز المحافظة وخاصة قري حياة كريمة، لافتة إلى أن عمليات التوزيع يتم خلالها اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بدعم رؤساء المراكز ومديري وحدة تكافؤ الفرص بكل مركز ومدينة.

كما أكد كلا من مصطفى خلف المدير التنفيذي لمؤسسة بوابتك للخير على مستوى الجمهورية، ومحمد عبدالواسع مدير قطاع الصعيد للمؤسسة، على استمرار العمل والتعاون مع المحافظة بهدف الوصول إلى حياة كريمة لكل فرد في المجتمع ورفع المعاناة عن كاهل الأسر المستحقة وتلبية احتياجاتهم.