شكرا لقرائتكم خبر عن 210 آلاف عميل يسددون حجز«سكن لكل المصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بمحاورها الثلاثة، وهى منخفضو الدخل والإسكان المتوسط والإسكان فوق المتوسط، بحضور مسؤولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن عدد المنطبق عليهم الشروط، وسددوا الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية، بلغ حتى الآن نحو 210 آلاف عميل، وعدد الحاجزين نحو 305 آلاف حاجز.