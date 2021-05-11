شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يدين اقتحامات قوات الاحتلال المتكررة للمسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى.

ودعا المفتى إلى ضرورة وقف الممارسات التى تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمقدسيين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك وما له من خصوصية كبيرة لدى المسلمين.

وأعرب مفتى الجمهورية عن استنكاره الشديد لاستخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة فى تعاملها مع المصلين والفلسطينيين، وإطلاق قوات الاحتلال الرصاصَ المطاطىّ وقنابل الغاز تجاههم، مما أسفر عن إصابات فى الجانب الفلسطينى، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات والقوانين الدولية، وسط صمت المجتمع الدولى الذى من المفترض أن يتحرك لمنع هذه الممارسات العدوانية التى يقوم بها الاحتلال تجاه المصلين والمدنيين الأبرياء.

ودعا المفتى كل المنظمات الدولية المعنية إلى التدخل السريع والعاجل لوقف ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى تجاه الفلسطينيين، والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين.

وأكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين تزيد الصراع فى المنطقة وتؤدى إلى زعزعة الاستقرار والأمن العالمى.