شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يتابع موقف شبكات الغازات ومنظومة الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف مكافأة مالية لأعضاء اللجنة العليا لكورونا، تشجيعاً وتقديراً لهم على الجهد المبذول، واستعرض المحافظ تقرير اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام المساعد لتقييم موقف شبكات الغازات الطبية وتانكات الأكسجين. وأشاراللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد إلى أنه تم تكليف مجموعتان للعمل تحت إشراف وكيل وزارة الصحة للمرور على المستشفيات التي يوجد بها تانكات أكسجين للتأكد من سلامتها وكيفية تأمينها وتقييم الوضع الحالي لها، وكذا المرور على غرف شبكات الغازات ومخازن أسطوانات الأكسجين للتأكد من معايير السلامة والصحة المهنية وإتباع معايير الأمن والسلامة ومراجعة عقود الصيانة والتأكد من سلامة شبكات الأكسجين والوصلات، وعدم وجود تسريبات وقياس الضغط بين الأدوار والشبكة الرئيسية ، فضلاً عن مراجعة محابس الغازات لتلافى وجود أي تسريبات وضبط معدلات استهلاك الأكسجين ومراقبته ، هذا وقد ضمت اللجنة ممثل من الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة والطب العلاجي والرقابة والمتابعة وممثل من إدارة التفتيش وإدارة البيئة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة تدريب عدد من العاملين بالمستشفيات على أعمال الدفاع المدني واشتراطات الوقاية من أخطار الحريق وتكوين فريق للإستجابة السريعة على مدار اليوم للتحرك السريع في حالة وجود أية أعطال فى شبكات الأكسجين والغازات، وكذا استكمال بعض المعايير الفنية بالمستشفيات كدهان شبكة الغازات وإعداد لوحات إرشادية بمختلف المستشفيات خاصة بخزان الأكسجين والغازات.

وفى ذات السياق استعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالي لكورونا من حيث الأسرة المشغولة والمتاحة وأجهزة المونيتور بالمستشفيات وأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وأكد بأن الوضع حتى الآن مطمئن داخل المحافظة.

على جانب آخر ناشد محافظ المنوفية جموع أهالي وأبناء المحافظة بضرورة الإسراع بالتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا وكذا الالتزام بإتباع كافة التعليمات والإرشادات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة الصحة للحد من فيروس كورونا حفاظاَ علي الصحة العامة.