شكرا لقرائتكم خبر عن العيد في القليوبية.. طوارئ وغلق الحدائق والمتنزهات في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عن اتخاذ عددًا من الإجراءات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لإحتواء فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على غلق جميع أماكن المتنزهات والحدائق العامة خلال أيام العيد ومنع التجمعات والإلتزام الكامل بمختلف الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمحال العامة ومتابعة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ بأنه تم رفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات خلال أجازة عيد الفطر المبارك خاصة في ظل الإجراءات التي أقرتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، لافتآ أن غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمروعلى اتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير الحلول للتيسيرعلى المواطنين وتوفيراحتياجاتهم بالشكل المطلوب، موضحا أنه تم توجيه مديرية الصحة برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب وخاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض لضمان أنتظام تقديم الخدمة الصحية وأوجه الرعاية الصحية للمرضي على مستوي المحافظة بشكل جيد.

وأشاد «الهجان»، بالجهود التي تبذلونها الأطقم الطبية لتقديم أوجه الرعاية الصحية وأجود الخدمات للمرضي حتي تمام الشفاء.

كما كلف محافظ القليوبية الأجهزة التنفيذية بتنظيم حملات مشتركة تضم مديريات الشؤون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وكذا تكثيف الحملات على وسائل المواصلات والأسواق للتأكد من إلالتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة وتطبيق التباعد الإجتماعى.

وشدد على تنظيم ورديات العمل على مدار 24 ساعة بمختلف القطاعات خاصة لإدارة الإشغالات والبيئة والمتابعة بإدارة مباشرة من قبل رئيس الجهة ونوابه بالتناوب، موكدآ على ضرورة مواجهة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والبناء العشوائي على الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي أملاك الدولة بكل حزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد والإجازات وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما وجه مديرية الأوقاف بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصليين بالإجراءات الإحترازية والوقائية وعدم أصحاب الأطفال خلال أقامة شعائر صلاة العيد وذلك طبقآ للضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن .

وفى هذا السياق اكد على مديرية التموين بتشديد الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها ومتابعة منافذ بيع السلع المختلفة مع وجود رقابة على المخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات.

وعلى هذا النحو أنه تم رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار الـ 24 ساعة وتم تشكيل لجنة تختص بمتابعة ضغوط المياه بالمناطق الساخنة بالمحافظة والتي تتعرض لضعف الضغوط نتيجة لكثرة الإستهلاك وحلول فصل الصيف، مضيفآ بأن الشركة ستقوم بتوفير سيارات مياه نقية توزع مجاناً للمواطنين بالمناطق التي تتأثر بكثرة الإستهلاك إلى جانب استمرارها في تنفيذ الخطة الدورية لتطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءتها والعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين مشيرا أنه تم الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة بكافة انحاء المحافظة خاصة في ظل خطة الدولة في مجابهة فيروس كورونا.