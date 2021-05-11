شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية فتح مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، جموع أهالي وأبناء المحافظة بضرورة الإسراع بالتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا حرصاً على صحتهم وسلامتهم، مشيراً إلى أنه قد وجه بالتوسع في زيادة أعداد مراكز تلقى اللقاح على مستوى المحافظة للتيسير على المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأنه تم بدء العمل بتلقي لقاح كورونا بـ(5) مراكز وهى( مستشفى حميات منوف- المركز الصحي بشبين الكوم- المركز الصحي بأشمون- وحدة إسكان المستقبل بالسادات- المركز الإقليمي لبنك الدم بمستشفى شبين الكوم التعليمي).

وأضاف أنه تم التوسع في عدد مراكز تقديم الخدمة التطعيمية ضد فيروس كورونا، وعلى الفور تم زيادة عدد (7) مواقع جديدة أخرى بنطاق المحافظة لتلقي اللقاح بدأت العمل أمس الاثنين وهي ( المركز الصحي بميت خاقان بشبين الكوم، المركز الصحي ببركة السبع، المركز الصحي بتلا، المركز الصحي بالشهداء، المركز الصحي بقويسنا، مركز رعاية الطفل بسرس الليان، الوحدة الصحية بكفر الخضرة بالباجور ) ليصبح إجمالي عدد المراكز على مستوى المحافظة (12) مركز تلقي اللقاح.

هذا وقد أشار الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة إلى أنه قد تم التنسيق مع عدد من الهيئات والشركات لتسجيل الفئات المراد تطعيمهما باللقاح وإعلام وزارة الصحة بهم للسماح بالتسجيل وفق الاشتراطات وذلك من خلال فرق طارئة تعمل على تطعيم تلك الفئات، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مستشفى ومجموعة شركات العربي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي للبدء في تطعيم كافة العاملين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وجارى التنسيق مع المصانع بالمناطق الصناعية بقويسنا والسادات، استكمالا لمنظومة التطعيم، مضيفاً إلى أنه جارى حصر مرضى الكلى والغسيل الكلوي لتسجيل بياناتهم من خلال مراكز تلقى العلاج للسماح لهم بأخذ اللقاح.

من جانبه شدد محافظ المنوفية، بتنظيم العمل داخل مراكز تلقى اللقاح وحسن استقبال ومعاملة المواطنين، مؤكداً حرصه على توفير كافة أوجه الدعم للارتقاء بالقطاع الطبي لتحسين جودة الخدمات المقدمة بشتى أرجاء المحافظة.