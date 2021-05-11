شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تشارك في اجتماع اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت جامعة بنها، في فعاليات الاجتماع الثاني للجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة كعضو تنفيذي باللجنة القومية، والتي تستضيفه جامعة الإسكندرية، «أون لاين»، وافتتحه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، في بيان صحفي الثلاثاء، إن اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة هي كيان يتبع أكاديمية البحث العلمى وتستضيفها جامعة الإسكندرية وتقوم الأكاديمية بتمويل أنشطتها، مشيرا إلى أن الاجتماع شارك فيه 18 جامعة حكومية، بالإضافة إلى الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا واتحاد الجامعات العربية.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات منها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الحالية والمعتمدة لأعمال اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة، والعمل معًا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعاونة الجهات في ربط الخطط والمشروعات البحثية للجهة بأهداف التنمية.

وأضاف أن اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة تختص بتوجيه استراتيجيات الهيئات البحثية نحو الاستدامة في مختلف التخصصات، كما تتولى اللجنة من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المشاركة في أية مشروعات أو مبادرات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة.