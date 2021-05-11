شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر: صلاة العيد بالقاهرة 5:28 والإسكندرية 5:31 ومطروح 5:41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها موعد صلاة عيد الفطر بالقاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظتى القاهرة والجيزة، وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات بقناة السويس





الرئيس السيسى من هيئة قناة السويس: حقوقنا المائية مش ممكن حد يتجاوزها.. التفاوض يحتاج صبر وتأنى وقلق المصريين مشروع.. ويؤكد: دراما رمضان تناولت قضايا كثيرة مرت علينا.. وكل التحية لأسر الشهداء والمصابينوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية والتقدير والاحترام والتهنئة للشعب المصرى وهيئة قناة السويس، وقال الرئيس: "كل سنة وأنتم طيبين وربنا يعيد علينا الأيام بخير بمناسبة العيد كل سنة ومصر والعالم كله بخير وسلام".





الرئيس السيسى يرفع العلم المصرى على الكراكة مهاب مميش.. ويسلم شباب الصيادين 34 مركبًا بعد تصنيعها بورش قناة السويس.. ويفتتح محطة مياه بورسعيد والمقر الجديد لإدارة الأنفاق والكبارى ويدشن قاطرتينافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالإسماعيلية، عددًا من المشروعات، أثناء زيارته لمدينة الإسماعيلية، كما سلم شباب الصيادين أول دفعة من سفن الصيد المصرية التى تم تصنيعها داخل ورش هيئة قناة السويس، وعددها 34 مركب صيد.





محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية من 1 لـ 7 يونيواعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الصف الثالث الاعدادى) للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020/2021، وتجرى الامتحانات خلال الفترة من 1 يونيو إلى 7 يونيو 2021.





محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية.. من 5 إلى 10 يونيواعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحان شهادة إتمام الصف الثالث الإعدادى "عام ولغات " للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020/2021.





رسائل وزير الداخلية قبل العيد: التصدى بحسم لمحاولات تعكير المناخ الآمن.. تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية بمنتهى الجدية..غرف عمليات للتعامل مع المواقف الطارئة.. ويشدد: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنينرسائل أمنية هامة وجهها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قبل عيد الفطر، حيث عقد اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.





القاهرة والجيزة 5:28.. ننشر موعد صلاة عيد الفطر بمحافظات ومدن الجمهوريةيولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الثلاثاء، الموافق 29 من رمضان 1442 هجريا الموافق 2021 / 5 / 11 وهو ( يوم الرؤية )، وفلكيا غرة شهر شوال تكون يوم الخميس 13 مايو (عيد الفطر المبارك)، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.





اكتشاف مقابر أثرية ذات طرز مختلفة بجبانة الحامدية شرق سوهاج .. صورنجحت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار في الكشف عن عدد ضخم من المقابر الصخرية، وذلك في إطار مشروع التوثيق والتسجيل الأثري للمقابر الصخرية الموجودة بجبانة الحامدية بالجبل الشرقي بمحافظة سوهاج.





الصحة: التكييفات المركزية تنقل عدوى كورونا والمراوح أسوأ أنواع التهويةأكدت وزارة الصحة والسكان أنه يفضل تنظيف فلتر التكييف كل 12 ساعة منعا لعدوى كورونا، مشيرة إلى أن التكييف قد ينقل المرض خاصة التكييفات المركزية والشباك التى تعتمد علي تحويل الهواء الساخن إلي بارد وتابعت: أفضل أنواع التكييفات التى تعتمددعلي الهواء الخارجى.





الصحة: زوال الأعراض لمدة 10 أيام من الإصابة بكورونا مؤشر لتعافى المريضكشفت وزارة الصحة والسكان، أن معدل الشفاء من كورونا وصل 74.3% بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية بعد تسجيل 177440 حالة شفاء حتى اليوم.





إحالة المتهم بحرق 14 محلا فى سوق التوفيقية إلى الجناياتأمرت نيابة الأزبكية، بإحالة المتهم بحرق محلات سوق التوفيقية وتفحم 14 كشك ومول تجاري، إلى محكمة الجنايات.





صحة البحر الأحمر: تطعيم 37 ألفا و565 عاملا فى النشاط السياحى بلقاح كورونا.. صورأعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أنه تم تطعيم 37 ألف و565 شخصا من العمالة فى النشاط السياحى بالفنادق، وكذلك مراكز الغواص وغيرها من العاملين فى النشاط السياحى.





تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب" لشهر أكتوبرقررت الدائرة 11 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وبعضوية المستشارين، معتصم أحمد عبد الرحمن، و حسام الدين فتحى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب"، لجلسة اليوم الثالث من دور أكتوبر المقبل.





غدا انخفاض بدرجات الحرارة وفرص أمطار رعدية بسيناء والعظمى بالقاهرة 32 درجةتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .





استشهاد 28 بينهم 10 أطفال جراء العدوان الإسرائيلى على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 28 فلسطينيا بينهم 10 أطفال وإصابة 152 آخرين بجراح مختلفة، حيث استهدف الطيران الحربى الإسرائيلى منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية فى مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجارى الوحيد فى القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.





مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 47 مستوطنا فى قصف للفصائل الفلسطينيةكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل إسرائيليين اثنين في عسقلان نتيجة سقوط صاروخ من غزة، مشيرة إلى إصابة 47 إسرائيليا جراء قصف فصائل غزة على المستوطنات الإسرائيلية.





غزة تحت القصف.. الصحة الفلسطينية: استشهاد 26 وإصابة 122 آخرين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 26 فلسطينيا وإصابة 122 آخرين بجراح مختلفة، حيث استهدف الطيران الحربى الإسرائيلى منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية فى مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجارى الوحيد فى القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.





إيقاف شيكابالا مباراتين.. وغرامات مالية على الأهلي والزمالكقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، و20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني، و20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.