شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تتعاقد على شراء 40 ألف طن زيت طعام والمخزون يكفى حتى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية على 40 ألف طن زيت خام، منها 3 آلاف طن زيت صويا خام إنتاج محلى، و10 آلاف طن زيت عباد مستورد، ليعزز الرصيد الاستراتيجى للبلاد من الزيت التموينى حتى شهر أكتوبر 2021.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد، أن مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بالصرف لأكثر من 30 ألف بقال تموينى، و6000 منفذ جمعيتى لشهر مايو الجارى، لافتا إلى أن توجيهاته للشركة القابضة للصناعات الغذائية هى توفير كل احتياجات المواطن من السلع على بطاقة الدعم بجودة عالية، مشيرًا إلى وجود 28 سلعة تصرف لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين تتنوع ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى.