شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس ويطالب بتدخل دولى لوقف العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر ومنظماتهم النقابية يتابعون باستنكار شديد استمرار مواجهات العنف بين الشعب الفلسطينى الرافض للإجراءات الإسرائيلية العدوانية، على ممتلكات الشعب الفلسطينى وتهجيرهم من منازلهم، من أجل توسيع أطماعها العدوانية فى بناء المستوطنات اليهودية وإجبار أهالى حى الشيخ جراح بإخلاء منازلهم بالقوة.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى بيان، أن هذه المواجهات التى سقط خلالها نحو 220 جريحا من الفلسطينيين والذين يواصلون الدفاع عن ممتلكاتهم، يحتاجون إلى الحماية الدولية والتدخل العاجل لوقف هذه المواجهات الدامية ووقف الإجراءات التى تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلية بإجراءات العنف واعتقال الأعداد من الفلسطينيين أصحاب الحق الوطنى فى الحياة.

وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كافة المنظمات الأممية والإقليمية بأن ترفع بمسئولياتها فوق بيانات الإدانة والاستنكار والتدخل العاجل والمباشر لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية واحترام قرارات المجتمع الدولى بوقف التوسعات الاستيطانية داخل القدس الشريف وضواحيها، قائلا: عاش نضال الشعب العربى الفلسطينى حتى ينال حريته واستقلاله فى ظل دولته المستقله وعاصمتها القدس الشرقية".