شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تستقبل 24 سفينة صادر ووارد خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت هيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 24 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16700 طنا، تشمل 5300 طن ملح و9600 طن فوسفات و1800 طن كسب صويا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38029 طن تشمل 5900 طن حديد و4069 طن حديد لفات، و4697 طن زيت طعام و1744 طن خشب زان و11460 طن قمح و4600 طن ذرة و4000 طن كلوريد ايثلين و5154 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1559 طن.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 606 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( بطاطس وبنجر و فاصوليا وخرشوف و خضار مجمد مشكل )، و حاصلات زراعية ( بردقوش و برسيم وبصل و ثوم وزيتون وكراوية و ينسوف ) و فواكه ( برتقال وفراولة )، يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية ومالطا وسلوفينيا وايطاليا واليونان والمانيا وبنجلاديش وهولندا والصين وكرواتيا وامريكا وسنغافورة وسلوفينيا .

وسجل عدد الحاويات الوارد 402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2565 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 180472 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80732 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2628 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6095 شاحنة .