شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 450 طن مخلفات وقمامة فى حملات نظافة بأوسيم والبدرشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل رؤساء المدن والأحياء فى محافظة الجيزة، حملات نظافة وتجميل الشوارع والميادين، تحت إشراف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضمن خطة الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل.

ففى مدينة أوسيم، قام رجال قطاع النظافة والتجميل بالمدينة والوحدات المحلية، تحت إشراف الدكتور فرج عبد العاطى، رئيس مركز ومدينة أوسيم، بحملات نظافة فى "برطس والبراجيل والكوم الأحمر وبشتيل"، بأعمال النظافة اليومية، حيث تم رفع تجمعات القمامة اليومية على مستوى المدينة والوحدات المحلية والقرى التابعة بحمولة "430 طن تقريباً"، ورفع كافة المخلفات.

وفى مركز ومدينة البدرشين، قاد محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين، حملة أسفرت عن رفع 25 طن مخلفات فى "المرازيق، كفر جابر، مسجد سرور، منطقة محطة المياه، طريق مصر أسيوط".

وفى سياق متصل، واصل حى العمرانية، بقيادة محمد نور الدين، رئيس الحى، فرد الطبقة الأسفلتية الرابطة واستكمال جزء من الشارع من كوبري ترسا في الاتجاه القادم من عثمان محرم.