شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك فى صكوك الأضاحى بـ100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة القس الدكتور أندريه زكى فى مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف بمبلغ 100 ألف جنيه لحساب صكوك أضاحي الأوقاف، وذلك للعام الرابع على التوالى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية في مشروع صكوك الأضاحى يأتى فى إطار اللحمة الوطنية والنسيج الوطني الواحد وترسيخًا لمبدأ العيش الإنساني المشترك، وفي مشهد وطني يبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنسانى.

وأشاد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، بهذه الروح الراقية التي تؤكد متانة النسيج الوطني وعمق العلاقة بين أشقاء الوطن الواحد، موجهًا الشكر للدكتور أندريه زكي والكنيسة الإنجيلية على هذه الروح وتلك المبادرة التي اعتادت عليها الكنيسة الإنجيلية سنويًا كلون من التعبير عن وحدة النسيج الوطني ومتانته.