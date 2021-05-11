"زحمة قبل الفطار".. كثافات أعلى كوبري أكتوبر وتباطؤ بالأوتوستراد وكورنيش المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتظمت حركة السيارات في محاور القاهرة والجيزة، وسجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق، تباطؤ في بعض المحاور، مساء الثلاثاء.

الطريق الدائري يشهد زحاما من السخنة للمقطم ومن طريق الواحات للوصلة ومن نفق السلام للمرج.

وسجلت الغرفة كثافات أعلى كوبري أكتوبر من المهندسين اتجاه مدينة نصر، وصلاح سالم من كوبري أكتوبر ومن كوبري الفردوس لنفق الأزهر ومن حديقة الأزهر للكورنيش.

تباطؤ في حركة السيارات أعلى طريق الأوتوستراد من زهراء المعادي للدائري، ومن كوبري أكتوبر للنادي الأهالي ومنطقة منشأة ناصر.

ويشهد كورنيش المعادي كثافات مرورية في الاتجاهين، الأمر نفسه بكورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو ميدان التحرير ومناطق وسط العاصمة.

بالنسبة للحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو، تم رصد زحام مروري من كوبري 15 مايو اتجاه الصحراوي، وكوبري 15 مايو في الاتجاهين.