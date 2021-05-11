مكافحة المخدرات تحبط مخطط تاجري حشيش وبودر بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة جهودها؛ لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

تحريات المباحث أشارت إلى أن شخصين لأحدهما معلومات جنائية، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في الاتجار بالمخدرات، وأنهما بصدد طرح كميات على عملائهما مع قرب حلول عيد الفطار المبارك.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبطهما في أحد الأكمنة التي أعدت لهما، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدري البودر والحشيش وميزان حساس ومبلغ مالي و4 هواتف محمول.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.