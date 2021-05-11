وزير الكهرباء يتفقد شركة القناة.. ويستعرض المشروعات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تفقد الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وكان في استقباله المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وقيادات الشركة والعاملين بالشركة.

وعقد وزير الكهرباء اجتماع مطول مع رئيس وقيادات الشركة، حيث استمع خلالها إلى شرحًا مفصلًا عما تقوم به الشركة من أعمال وكذلك المشاريع القوميه العملاقه التي قامت الشركة بتنفيذها ومنها علي سبيل المثال أنفاق تحيا مصر الإسماعيلية وبورسعيد وكذلك نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس وتوصيل الكهرباء إلى رفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة وكذلك منطقة الجلالة ومصانع الرخام والجرانيت بسيناء وكذلك محطات المياه والصرف الصحي كذلك توصيل الكهرباء إلى المزارع السمكية والصوب الزراعية كذلك إنشاء عدد من خطوط الجهد المتوسط والمنخفض بنطاق جنوب البحر الأحمر وتوصيل الكهرباء لأول مرة لعدد كبير من المشاريع السياحية والتنموية جنوب البحر الأحمر كذلك إنشاء خط جهد متوسط من محطة محولات نويبع إلى مدينة سانت كاترين مرورًا بعدد كبير بالأودية التنموية والخدمية بين مدينتي سانت كاترين و نويبع كذلك.

وشدد وزير الكهرباء على الانتهاء من توصيل الكهرباء إلى منطقة استصلاح ٣٠٠ ألف فدان شرق قناة السويس وكذلك توصيل الكهرباء إلى كامل المنطقة الاقتصادية شرق قناة السويس واستمع للخطط والتوسعات والاحلال والتجديد التي تنفذه الشركة كما استمع عن قيمة إصدار الشركة كل نشاط على حده وكذلك نسب التحصيل في كل نشاط.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالشبكات وضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين والاهتمام بشكاوي المواطنين وضرورة سرعة حلها فورًا ثم زار بعد ذلك مركز البيانات التبادلي لوزارة الكهرباء DR وكذلك مركز البيانات الرئيسي لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والذي تقوم الشركة ق الش بإنشائها وتم الانتهاء منه وسوف يتم افتتاح صالة التشغيل قريبا.

وفي نهاية الزيارة قدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التهاني للعاملين بقطاع الكهرباء وشعب مصر والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.