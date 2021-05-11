طلب إحاطة بشأن انتشار أفران العيش أسفل العمارات بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة للحكومة ووزارة التنمية المحلية، بشأن انتشار أفران العيش في منطقة حدائق الأهرام أسفل العمارات بدون أي إجراءات حماية للحفاظ على حياة المواطنين.

وأكد النائب في طلب الإحاطة، أن أغلب المناطق بحدائق الأهرام، تعاني من انتشار أفران العيش والمخبوزات أسفل العمارات بشكل بعيد كل البعد عن معايير السلامة، وهو ما يجعل حياة المواطنين في هذه العمارات معرضة للخطر.

وأشار هشام حسين، إلى أنه مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تكون مخاطر وجود هذه الأفران أسفل العمارات أكثر، موضحا أن هناك العديد من الشكاوى للمواطنين سواء بالتواصل مع أصحابها بشكل ودي أو تقديم شكاوى رسمية ولكن بدون أي حل.

وطالب النائب، وزارة التنمية المحلية بمراجعة إجراءات وتراخيص إنشاء هذه الأفران، بما يحافظ على صحة المواطنين، قائلا: مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض المجمعات التي يوجد بها أماكن لتقديم الخدمات بشكل منظم بعيدا عن العشوائية التي تشهدها المنطقة.