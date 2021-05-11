شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من شفط تجمع مياه الأمطار بميدان المحمدي بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة إنه تم الانتهاء من أعمال شفط مياه الأمطار المتجمعة بميدان المحمدي حويدق.

وأضاف «رأفت» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن عميلة الشفط تمت بمشاركة رجال وسيارات الحماية المدنية وشركة المياه بعد أن تعرضت المدينة لسقوط أمطار خفيفة في عدة مناطق، ولم تتاثر الحركة المرورية بالمدينة.

كانت مناطق متفرقة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، قد تعرضت سقوط امطار خفبفة ولم تتأثر الحركة المرورية داخل وخارج مدينة الغردقة فيما غطت سماء المنطقة السحب.كانت هيئة الأرصاد حذرت من سقوط أمطار على البحر الأحمر وتم رفع درجة الاستعداد بين مختلف الأجهزة.

الانتهاء من شفط تجمع مياه الامطار بالغردقة

الانتهاء من شفط تجمع مياه الامطار بالغردقة

الانتهاء من شفط تجمع مياه الامطار بالغردقة

الانتهاء من شفط تجمع مياه الامطار بالغردقة

الانتهاء من شفط تجمع مياه الامطار بالغردقة

الانتهاء من شفط تجمع مياه الامطار بالغردقة

الانتهاء من شفط تجمع مياه الامطار بالغردقة