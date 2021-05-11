شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس من قناة السويس: مصر تستطيع الحفاظ علي حقها المائي.. وعملية التفاوض شاقة وصعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القلق بخصوص موضوع سد النهضة والتفاوض بشأنه أمر طبيعي، لكن في الوقت نفسه لابد من التأكد من كون مسار التفاوض يحتاج للصبر والتأني وعدم تعجل النتائج، والثقة في الله سبحانه وتعالى وفى مصر وقدرتها في الحفاظ على حقها المائي، وأن الأمور لها ترتيباتها وتدبيرها وأن التفاوض عمليه شاقة وصعبة.

مشيراً الي أنه استقبل خلال الفترة الأخيرة المبعوث الأمريكي الأفريقي ورئيس الكونغو ورئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسيكيدي للتباحث في شأن موضوع سد النهضة.

لافتا الي أن قضية سد النهضة أمر شديد الحساسية، وأن قلق المصريين حياله أمر مشروع، وأنه سعيد به لكون الاهتمام بالوطن أمر رائع، لكن لابد من التأكد من أن حقوقنا لن يتم التفريط فيها.

وقال الرئيس خلال افتتاح عدداً من المشروعات بهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية أمس أن القطاع الخاص مرحب به وأنه جزء أصيل من الوطن وبالتالي من الممكن، مشاركته في المشروعات التي يتم افتتاحها.

ووجه السيسي تحية تقدير واحترام للشعب المصري، ولهيئة قناة السويس، كما توجه بتهنئة مصر والعالم العربي والإسلامي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن الهدف من الزيارة التأكيد على أن قناة السويس تعمل بكفاءتها وليس كمجرى ملاحي فقط.

كما أشاد الرئيس بالجهد المبذول من قبل هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى كونها هيئة عملاقه ولها رؤية.

وأكد على أن هيئة قناة السويس تمتلك كراكات كبيرة وعملاقة، وأنه من المقرر وصول كراكة في شهر ٨ وانضمامها للأسطول.

وقدم الرئيس تحية تقدير واحترام لأسر الشهداء والمصابين، الشهداء الذين تلقوا النار والرصاص والعبوات الناسفة والمتفجرات من أبناء مصر من الجيش والشرطة لحماية الشعب المصري.

كما أكد الرئيس أنه عند قوله كلمة إرهاب محتمل، فذلك بناءً على رؤية الدولة والمسئولين والدراسات وتقديرات المواقف واستشراف المستقبل كما توجه بالشكر لكل أبناء هيئة قناة السويس وعلى رأسها الفريق أسامة ربيع.

الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات بقناة السويس

الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات بقناة السويس

الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات بقناة السويس

الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات بقناة السويس

الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات بقناة السويس