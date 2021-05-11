شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد جدول أمتحان إتمام الدراسة بمرحلة الشهادة الأعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جدول أمتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى «الصف الثالث الاعدادى» للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2020 ( عام ولغات ) والتي سوف تبدء يوم السبت الموافق 5 يونيو وتنتهي الخميس 10 يونيو .

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكيد على جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وتوفير الإضاءة اللازمة وسرعة الأنتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافى، مشددآ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمه داخل اللجان ومراعاة التطهير والتعقيم الدوري والتباعد الأجتماعي بين الطلاب حفاظآ على سلامتهم .

كما وجه بالتنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع كفاءة النظافة والأنارة وإزالة أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب لتأدية الأمتحانات على أكمل وجه .

ومن جانبه أوضح مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الطلبة والطالبات سيؤدون أمتحان مادة اللغة العربية والخط يوم السبت 5 يونيو، ومادة اللغة الأجنبية يوم الاحد 6 يوينو، ومادة العلوم يوم الاثنين 7 يوينو، ومادة الجبر والإحصاء يوم الثلاثاء 8 يونيو، ومادة الهندسة يوم الاربعاء 9 يونيو، ومادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس 10 يوينو .