شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة والجيش بحلول عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر.

وجاء نص البرقية كالتالي: «يطيب لي سيادة الرئيس ونحن نحتفل بعيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلي مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير والبركات أن أبعث لسيادتكم بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات التقدير والولاء والعرفان، داعين المولي عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتي يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر.

كما بعث برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ ووزير الدفاع ورئيس اركان حرب القوات المسلحة ووزير الداخلية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور وزير الأوقاف والدكتور مفتي الجمهورية والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة أعرب فيها عن التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيآ المولى سبحانه وتعالي أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز .

كما يتقدم وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص التهاني للمواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر داعيآ المواطنين بالتعاون مع المحافظة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه فيروس كورونا حفاظآ على سلامتهم .