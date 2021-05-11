شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الأيدي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، في احتفالية إدارة مكافحة العدوي بمديرية الشؤون الصحية، بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الأيدي، بحضور مدير إدارة مكافحة العدوي، ومدير مستشفي ههيا المركزي، وفرق مكافحة العدوي بالإدارات الصحية ومستشفيات المحافظة، وذلك بقاعة الإجتماعات بمستشفي ههيا المركزي .

استهل وكيل الوزارة الإحتفال بتهنئة جميع الحاضرين، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعادة الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، مشيداً بدور فرق مكافحة العدوي البارز في الدفاع عن صحة الأطقم الطبية والمرضي بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، ومنع انتشار العدوي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لمواجهة فيروس كورونا، ومختلف الأمراض المعدية الأخري.

أكد وكيل الوزارة على أهمية النظافة العامة، والنظافة الشخصية، في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ووقايتهم من الأمراض، مناشداً المرضي خاصة والمواطنين عامة، بضرورة الإلتزام بإتباع العادات الصحية السليمة لغسل اليدين، والتي تساعد بشكل كبير على الحد من إنتشار الأمراض، وسرعة القضاء عليها، موضحاً أن الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك نظافة اليدين أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وحث وكيل الوزارة جميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، إلى تحقيق إجراءات فعالة لنظافة اليدين في منافذ تقديم الخدمة الطبية، ونقاط الرعاية الصحية المختلفة، مضيفاً بأنه يجب إجراء نظافة اليدين واتباع الطرق السليمة لها عند الحاجة، مؤكدا أنها تعتبر من أكثر الإجراءات فعالية، للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى وانتقالها، وبخاصة الفيروسية منها، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وقام وكيل الوزارة بتسليم عدد من فرق مكافحة العدوي المتميزين شهادات تقدير، لجهودهم المخلصة المبذولة خلال الفترة السابقة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، كما تم إهداء وكيل الوزارة كأس التميز تقديراً للإنجازات التي تحققت بالقطاع الصحي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قامت بتخصيص هذا اليوم سنويا، من أجل رفع وعى المواطنين حول العالم، بالتأثير الصحي والإجتماعي والإقتصادي للمجتمعات، وفقًا لحملة عالمية، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتكثيف الجهود العالمية للمكافحة والقضاء على الأمراض بكافة أنحاء العالم، وحث ملايين الأفراد في العالم أجمع على غسل أيديهم بالصابون، ورفع الوعي بأهمية ذلك، بإعتبارها عاملاً أساسياً في وقاية كافة المواطنين والشعوب بالعالم من الأمراض، والوقاية من العدوي ومكافحتها، حفاظاً على أرواحهم، بجانب إحراز تقدم في هدف الحفاظ على صورة عالمية حول أهمية نظافة اليدين في الرعاية الصحية، وجمع الناس معًا لدعم تحسين نظافة اليدين على مستوى العالم، وتشجيع المشاركة والعمل للحفاظ على هذه الحركة العالمية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.