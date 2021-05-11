شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش: الرئيس السيسي بعث الحياة إلى منطقة شرق القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث الحياة إلى منطقة شرق القناة من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها.

وأشار «مميش»، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فكرة القيمة المضافة للصناعة، منوها بأن قانون المنطقة الاقتصادية واللائحة التنفيذية تم تعديله بشكل يخدم حركة الصناعة.

وأضاف الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس، «المستثمر مش عايز يجي بلف السبع لفات.. عايز يلاقي كل احتياجاته ومتطلباته داخل المنطقة الاقتصادية»، ولهذا تم تعديل اللائحة وإعطاء المصتثمر مرونة في استكمال عمله.