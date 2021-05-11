شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق الصوفية تعلن «زكي الدين» شيخًا للطريقة المحمدية الشاذلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبدالهادي أحمد القصبي عضو مجلس النواب على تعيين السيد زكي الدين محمد جمال الدين شيخا للطريقة المحمدية خلفا لشيخها الرحل الشيخ نور محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم وقد تم تحرير القرار في ٨ /٥/ ٢٠٢١ وذلك طبقا للقانون المنظم للطرق الصوفية.

ويذكر أن خلاف دب داخل الطريقة المحمدية الشاذلية عقب وفاة الشيخ الراحل نور محمد عصام محمد زكي ابراهيم بسبب عدم وجود أبناء ذكور له لتولية رئاسة الطريقة بحسب القانون المنظم للطرق الصوفية.

وظهر الخلاف بين توليه زكي الدين عم الشيخ الراحل وبين يوسف بن شقيق نور والذي لم يبلغ سن الرشد واحتكم الجميع للمجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيسه الدكتور عبدالهادي القصبي الذي طالب الجميع بالتهدئة باعتبار الطريقة من أكبر الطرق الصوفية التي ينخرط بها الملايين ليستقر الحال على زكي الدين بإجماع أعضاء المجلس الاعلي للطرق الصوفية.