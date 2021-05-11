شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: سيارات الضبطية القضائية تجوب الأسواق خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن منظومة العمل بالجهاز سوف تستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأن سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز ستجوب الشوارع والأسواق لتكثيف الرقابة والتصدي لأي محاولات تلاعب من قبل البعض، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وجه بتكثيف الرقابة على الأسواق بالتوازي مع توفير كفة السلع الغذائية.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت خطة عمل خلال أيام عيد الفطر المبارك، تتضمن كل السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر مايو الجاري مع تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية، كما كانت قبل شهر رمضان، وذلك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين طوال الوقت، إضافة إلى توفير الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن، كذلك المتابعة للأسواق الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية خاصة المتعلقة بطرح الأسماك سواء الطازجة أو المملحة «الرنجة» في ظل زيادة الإقبال على شراء مثل هذه المنتجات عقب أيام عيد الفطر.

وتضمنت خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنشاء غرفة عمليات بالوزارة، إضافة إلى إلغاء إجازات مفتشى التموين، وتشكيل غرف عمليات أخرى بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات، مع تعديل مواعيد إنتاج الخبز البلدى إلى المواعيد السابقة، كما كانت قبل شهر رمضان، وكذلك تشكيل مجموعات عمل للمرور على المطاحن للتأكد من توافر الدقيق، وكذلك المرور على المستودعات، للتأكد من بيع الأسطوانات بالسعر الرسمي.

كذلك التنسيق سيتم التنسيق مع وزارة البترول، بشأن زيادة حصص المحافظات من البوتاجاز، بنسبة بكميات قد تتراوح من 20 إلى 25 % لتفادى حدوث أي أزمات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مع ضرورة التزام جميع المخابز بإعلان المواعيد للتشغيل أمام المستهلكين، على أن يتم إنتاج كامل حصص الدقيق المدعم وبيعها بالأسعار المحددة، وعدم تسريب الدقيق وبيعه في السوق السوداء.

وطالبت وزارة التموين المواطنين بعدم شراء خبز الأرصفة لتعرضه للتلوث، وكذلك عدم شراء أسطوانات البوتاجاز من السريحة والتعامل مع سيارات شركات البترول وشباب الخريجين أو المستودعات، وشراء الخبز اللازم من المخابز المرخصة على أن يتم تحرير المخالفات للمخالفين.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كل سلع ومستلزمات عيد الفطر المبارك من كحك وبسكويت وغريبة وبيتى فور بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، إضافة إلى جودة السلع المعروضة كما وجه رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية بالتشديد على الإجراءات الاحترازية داخل المجمعات سواء للعاملين بها أو المتعاملين معها أيضًا مؤكدا وزير التموين والتجارة الداخلية على توفير جميع السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك توفير حصص الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن، كما سيقوم مفتشو الرقابة بالوزارة بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات للمواطنين.