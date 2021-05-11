شكرا لقرائتكم خبر عن «الوضع سيّئ أكثر مما تتخيلوه».. شاب مصري بالهند يكشف مظاهر الحياة في ظل كورونا (خاص) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أقل من شهرين، توجهت أنظار العالم إلى الهند، بسبب تفاقم الأوضاع فيها وتسجيل عدد إصابات غير متوقع بفيروس كورونا المستجد، ومع آخر أسبوعين قالت وزارة الصحة الهندية إن الإصابات اليومية الجديدة في الهند ارتفعت بواقع 329942 حالة، بينما زادت الوفيات 3876 حالة، حيث يبلغ إجمالي الإصابات في الهند الآن 22.99 مليون والوفيات 249992.

مشاهد نقل الجثث وقلة الأكسجين، تنقلها الكاميرات والفيديوهات المختلفة، ولكن كانت هناك مشاهد أخرى يعيشها أحمد سامي، مواطن مصري مقيم في مدينة نيوديلهي الهندية، يومياً في ظل الوضع الوبائي الآن.

تواصلت «المصري اليوم» مع «سامي»، الذي تحدث عن ظروف بقائه في الهند رغم الكارثة الوبائية التي تمر بها برفقة أسرته المكونة من زوجته وطفليه، قائلًا: «ذهبت إلى الهند منذ 3 سنوات للعمل في شركة تسويق للأنظمة التعليمية، فعاصرت أزمة كورونا التي ضربت العالم نهاية 2019 وصولاً للوضع الوبائي الآن».

وأضاف: «السبب الحقيقي وراء تزايد الإصابات هو الاحتفالات التي أقيمت مؤخرًا في النهر المقدس وتواجد الكثير دون أي إجراءات وقائية، بجانب إصرار الكثير من البلديات على إجراء إنتخابات مصغرة دون أي مراعاة لما يمر به العالم من كورونا، منذ تلك اللحظة تزايدت الإصابات وأصبح الوضع سيء كما هو الآن وخارج عن السيطرة».

وعن كيفية قضاء يومه في ظل الأوضاع الآن، قال: «نحن في منطقة بها مجموعة من الأجانب لذلك هناك بعض الوعي بخطورة الأمر، ولكن في نفس الوقت هناك إجراءات صارمة على أسرتي الصغيرة تم وضعها منذ اليوم الأول مثل عدم الخروج من المنزل لأي سبب سواء الذهاب للمتاجر الاستهلاكية لشراء الأمور الضرورية».

وتابع: «على الجانب الآخر، هناك عدم التزام واضح وصريح في المناطق الشعبية بأي إجراءات احترازية على الرغم من تحذيرات الحكومة وعدم اعترافهم بوجود كورونا»، يتحدث عن الغضب الشعبي من الإعلام بسبب إهماله في الحديث عن الوضع السيء، قائلاً: «البعض يجد أن الحكومة والمسئوليين لم يتأخذوا إجراءات صارمة منذ اللحظة الأولى وكانت هناك الكثير من القرارات الخاطئة بينما يجد البعض الآخر أن أصحاب النفوذ هم المسيطرون على الوضع وهم السبب وراء الأزمة الراهنة».

مصري مقيم في الهند

كانت مشاهد حرق الجثث من أكثر المشاهد التي ترصدها كاميرات الإعلام، وقال «سامي»: «في الهند مشاهد حرق الجثث طبيعية ولكن زادت خلال الجائحة، مشكلة الهنود في الشجر الذي يتم من خلاله حرق الجثث، ولكن عمليات الحرق لا تتم في الشوارع الرئيسية، ولكن هناك أماكن مخصصة لتلك العملية بعيدة عن السكان، ولا يمكن لأي شخص رؤيتها بسهولة، الصور التي تنقلها الكاميرات ليست كما هي على أرض الواقع».

قلة الأكسجين كانت مشكلة أكبر واجهها الكثير من المصابين بكورونا في الهند، على أثرها أرسلت الكثير من الدول كميات من الأنابيب الأكسجين للمساعدة في الوضع.

وعن مشاهد الاستغاثات لقلة أنابيب الأكسجين، قال أحمد سامي: «الآن بدأ توافر الأكسجين بشكل أكبر بسبب مساعدات بعض الدول، الوضع كان صعبًا، فالأمر وصل إلى الموت اختناقاً وليس بكورونا».

يتذكر «سامي» بعض المشاهد الصعبة التي مر بها، قائلاً: «هناك الكثير من المشاهد ولكن أبرزها مشهد نقل الكثير من الجثث على الموتوسكيل أو محمولين على الأكتاف، لا يمكن نسيان مشهد طلب طفل من ضابط شرطة منحه أنبوبة أكسجين لإنقاذ والدته ولكن رفض الضابط، ما أدى إلى وفاة والدة الصغير فورًا».

وأعرب الشاب المصري المقيم في دولة الهند عن خوفه من الإصابة بالفيروس وخاصة السلالة الجديدة، من فيروس كورونا، قائلاً: «أنا خايف لو أصيبت بالفيروس هعمل إيه وسط الأحداث»، ولكن في نفس الوقت يثمن جهود السفارة المصرية في الهند على مساعدة الجميع فيما يحدث.

واختتم حديثه قائلاً: «الوضع سيء أكثر مما تتخيلوه، ولكن أنصح المصريين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الحكومية وعدم الاستستهار بالأمر حتى لا نصل إلى ما وصلت إليه الهند المعروف عنها امتلاكها للكثير من المصانع الخاصة بالأدوية، وعدد كبير من المستشفيات.. الاستهتار في الهند أوصلنا إلى وضعها الآن ولو حصل في مصر الوضع هيكون أصعب على الجميع».

وتظهر إحصاءات رويترز أن الهند تتصدر دول العالم من حيث المتوسط اليومي المعلن لعدد الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا المستجد، إذ تشهد ثلث الوفيات العالمية المعلنة يوميًا، وبلغ متوسط الإصابات على مدار 7 أيام مستوى قياسيا ببلوغه 390995 حالة.