شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة من الحوافز المالية والامتيازات للأطباء في برنامج الزمالة المصرية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بوضع حزمة من الحوافز المالية والامتيازات الإدارية للأطباء ببرنامج الزمالة المصرية في التخصصات المُلحة بما يحقق رؤية الوزارة في النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدة حرص الوزارة على توفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع أطباء الزمالة المصرية.

وقالت وزيرة الصحة خلال اجتماع مع قيادات الوزارة لبحث تقديم سبل الدعم لأطباء التخصصات الملحة بالزمالة المصرية، أن حزمة الحوافز المالية والامتيازات الإدارية للأطباء ببرنامج الزمالة المصرية في التخصصات المُلحة(الطوارىء، طب الأسرة، التخدير، نقل الدم ومشتقاته)، تشمل زيادة حوافز النبطشيات للأطباء المقيمين، وإعفاءهم من قضاء فترة التدريب بالوحدات الصحية فيما عدا تخصص طب الأسرة، كما يسمح لهم الالتحاق بزمالات أو دراسات عليا في تخصص آخر بعد نجاحهم في الحصول على شهادة الزمالة المصرية، بالإضافة إلى نقل الدرجة المالية لزمالة نقل الدم ومشتقاته إلى مركز خدمات نقل الدم الذي يتم التدريب به بعد قضاء عام عمل فعلي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، «أن الوزيرة تابعت عملية توزيع أطباء الزمالة للعمل داخل المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، للاستفادة من خبراتهم وجهودهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى داخل المستشفيات خلال التصدي للجائحة.

وأشار «مجاهد» إلى أن الوزيرة راجعت نسب نجاح امتحانات الجزء الأول لمتدربي الزمالة المصرية 2021، مؤكدة ضرورة تخصيص مشرفين علميين لمتابعة تدريب الأطباء بالزمالة وفقًا للرؤية والأهداف التي تسعى إليها الزمالة المصرية ضمن تطوير التعليم الطبي المهني.

ولفت «مجاهد» إلى أن الوزيرة أكدت أن حصول الأطباء على الزمالة المصرية من خلال التدريب والتعليم المستمر ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمختلف التخصصات الطبية، مؤكدة أن جميع الجهود المبذولة بمنظومة التعليم الطبي هدفها الأول تلبية احتياجات المريض المصري.