شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 362 حالة تعد ضمن حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه قد تم اليوم إزالة 7 حالات تعد بالردم على مساحة 3500متر بنطاق مركز ومدينة الفشن، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 362 حالة تعد على مساحة 14 ألف متراً،وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم.

وأشار«إبراهيم» إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطويروحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت نهاية مارس الماضى وتسمر لمدة ثلاثة أشهر،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة،منوهاً عن تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.