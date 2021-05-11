شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، والشعب المصرى، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال بنص التهنئة:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونطلب من الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والرخاء لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها الحبيب".