شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء دفعة تكليف مارس 2021 يطالبون بإضافة مميزات مادية وإدارية للتخصصات النادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أطباء دفعة تكليف مارس 2021، إنه تم عقد جلسة مفاوضات مطولة بين نقابة الأطباء وممثلى دفعة التكليف ومسئولى الزمالة بوزارة الصحة لحل أزمة تكليف دفعة مارس 2021، والتى بدأت منذ أعلنت الوزارة عن تكليف 50% من الدفعة فى ثلاث تخصصات فقط، هم: طب الأسرة والتخدير والطوارئ، فى حين يوزع الـ50% الآخرين على باقى التخصصات لسد العجز الذى تعانى منه الوزارة فى هذه التخصصات، مشيرين إلى أن نقابة الأطباء كانت قد خاطبت وزارة الصحة لمراجعة هذا التوزيع للأطباء والتخصصات حتى لا يحدث عجز فى باقى التخصصات على المدى البعيد، وبعد مناقشات طويلة تم التوصل إلى اتفاق على بعض المطالب التى طرحها وفد النقابة وشباب التكليف خاصة بحزمة مميزات مالية وإدارية، ولكن حتى الآن لم يتم الموافقة على أهم مطلب وهو تعديل توزيع الأعداد بين التخصصات، مشيرين إلى أنه جارى رفع الأمر لوزيرة الصحة.

وأكد أطباء دفعة تكليف مارس 2021، فى بيان، ضرورة إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة (التخدير، العناية، الطوارىء، طب الأسرة) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها ومن هذه المميزات، الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات، ألا تزيد عدد ساعات العمل للتخصصات الملحة بأى حال عن 36 ساعة أسبوعيا، على أن يكون أى وقت عمل إضافى يتم مقابل أجر إضافي، وأن يكون لأطباء التخصصات الملحة الأولوية فى التقديم والقبول بالزمالات غير الطبية كإدارة المنشآت الصحية وغيرها، بجانب منحهم الأولوية فى شغل الوظائف الإدارية، وإضافة حافز مادي لا يقل عن 1000 جنيها والتأكيد على صرفه دون معوقات، وفى حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة.

وطالبوا بإتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارىء للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات " الجراحة العامة و الجراحات التخصصية والقلب والأوعية الدموية إضافة إلى كل التخصصات التى تعنى بمجال الطوارىء بشكل عام" ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذى سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، و فى حالة عدم توافر فرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول فى زمالات " الجلدية ، الاطفال، الباطنة العامة، النساء والتوليد، إضافة إلى كل التخصصات التي يمكن أن تعمل فى الرعاية الأساسية بشكل عام " ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذى سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، و فى حالة عدم كفاية الفرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة، بالإضافة إلى إعفاء أطباء الزمالات الملحة من قضاء فترة النائي المطلوبة للترقية إلى أخصائي، وتثبيت الدرجة المالية لتخصصات الأورام و نقل الدم ومشتقاته على المراكز التخصصية وليس المستشفيات العامة والمركزى.

وأشاروا إلى ضرورة إعلان احتياجات المستشفيات في التخصصات والمحافظات من الآن كدليل للمساعدة في اختيار المحافظة والتخصص، ووضع نظام واضح وعادل للدوران على المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة على الأقل سنة فى التخصص الدقيق في مستشفى جامعة أو تعليمي، مع إعلان تقسيم المستشفيات المعتمدة لمستويات، ويكون لكل متدرب الحق الكامل فى معرفة نظام الدوران الخاص به قبل بدء التدريب، وطالبوا بالسماح للممارس العام فى المحافظة المركزية بالتقديم فى حركة الزمالة المخصصة للنائي بشرط التقديم على التخصصات النادرة (الملحة) والتخصصات التي بها عجز، والتأكيد علي نزول " كل" أماكن نواب الجامعة والجهات الخارجية في الحركة المكملة لتعديل التخصص بعد ست شهور مع استحداث أماكن جديدة في الحركة.. وإعلان تنويه علي الموقع.