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الأمن العام يُنفذ 80 ألف حُكم قضائي وضبط 206 قضايا مخدرات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 173 قطعة سلاح ناري، و206 قضايا مخدرات وتنفيذ 80514 حكمًا قضائيًا متنوع على مستوى الجمهورية.

وضبط 2 تشكيل عصابي، ضم 5 متهمين ارتكبوا 18 حادثًا متنوعًا وضبط(396) دراجة نارية مخالفة و (27316) مخالفة مرورية متنوعة بالإضافة إلى فحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (12) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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