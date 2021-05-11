ضبط 96 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بمحافظتى "البحيرة والإسكندرية "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع مديريتي أمن (البحيرة – الإسكندرية) نشاط 3 عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات بنطاق مديرية أمن البحيرة ضبط 60 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحمص وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (420,000) أربعمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً.

ضبط 36 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول بحوزة شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (252,000) مائتان وإثنان وخمسون ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.